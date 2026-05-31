Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο άνδρας με το αλυσοπρίονο - Παραμόνευε έξω από το σπίτι μητέρας με τα παιδιά της

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, ο άνδρας με το αλυσοπρίονο, που είχε στήσει «καρτέρι», έξω από το σπίτι μιας μητέρας και των δύο ανήλικων παιδιών της.
Το περιστατικό που έλαβε χώρα στην περιοχή του Δρυμού αναστάτωσε τις αρχές το μεσημέρι της Κυριακής (31/5).
Όπως επισημαίνει ο ΣΚΑΪ, ο άνδρας βρισκόταν έξω από σπίτι, μέσα στο οποίο είχαν κλειδαμπαρωθεί μία μητέρα με τα δύο ανήλικα παιδιά της.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες εντόπισαν και συνέλαβαν τον άνδρα, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν ένα αλυσοπρίονο και ένα κουζινομάχαιρο.
