Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και o δεύτερος νεκρός στον Θερμαϊκό

Tαυτοποιήθηκε και η δεύτερη σορός που είχε εντοπιστεί τη Δευτέρα στον Θερμαϊκό κόλπο στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, πρόκειται για υπήκοο Σομαλίας, ηλικίας 24 ετών. Τη Δευτέρα ανασύρθηκε από τον Θερμαϊκό μια ακόμη σορός που άνηκε σε 23χρονο ημεδαπό.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τα αίτια θανάτου των δύο αντρών.