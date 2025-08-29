Θεσσαλονίκη: Τι ισχυρίζεται η οδηγός της Porsche για το τροχαίο - Οι αντιφάσεις και τα ερωτήματα

Στη Διεύθυνση Τροχαίας κρατείται η 45χρονη οδηγός της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, ενώ το πρωί του Σαββάτου θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με το Mega, η 45χρονη είπε στους αστυνομικούς ότι βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και δεν έχει καταλάβει τι συνέβη. Η ίδια έχει πέσει σε αντιφάσεις και έχει μπερδέψει κάποια πράγματα, καθώς ισχυρίζεται ότι θυμάται πως κάλεσε το 100, ενώ λίγη ώρα νωρίτερα έλεγε ότι δεν θυμόταν αν χτύπησε κάποιο αυτοκίνητο.

Η οδηγός της Porsche αρνείται ότι υπήρξε τροχαίο με εγκατάλειψη, ενώ, όπως είπε, μόλις βγήκε από το πολυτελές όχημα έκανε νόημα σε προπορευόμενο όχημα, στο οποίο επέβαιναν γνωστοί της που τη μετέφεραν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύονταν ο 28χρονος με την 226χρονη φίλη του, επιβαίνοντες στο άλλο όχημα που ενεπλάκη στο τροχαίο.

Τονίζεται ότι το αλκοόλ που βρέθηκε στο αίμα της 45χρονης ήταν σχεδόν τριπλάσιο από το επιτρεπόμενο όριο, την ώρα που επί επτά ώρες η αστυνομία τήν αναζητούσε, κατάσταση που γεννάει εύλογα ερωτήματα.

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο με την Porsche να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα λίγο πριν το τροχαίο

Παράλληλα, σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η Porsche να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν εμπλακεί σε τροχαίο τα ξημερώματα στην εθνική οδό που συνδέει την πόλη με τηα Νέα Μουδανιά, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που παρουσιάζει η ιστοσελίδα voria.gr, διακρίνεται η μαύρη πολυτελής Porsche να περνάει από το σημείο με μεγάλη ταχύτητα στο 21''.

Θέρμη: Πώς έγινε το τροχαίο

Τα αυτοκίνητα κινούνταν επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανίων όταν συγκρούστηκαν. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι το ένα όχημα (μια μαύρη Porche), το οποίο κινούταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα, το οποίο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.