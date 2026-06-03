Θεσσαλονίκη: «Τον σκότωσα γιατί προσέβαλε τον ανδρισμό μου» - Το ψυχρό κίνητρο του 38χρονου

Τη στιγμή που ο 38χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πρώην πεθερό του στη Θεσσαλονίκη οδηγείται στη φυλακή, καθώς κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ξεκαθαρίζει το απάνθρωπο κίνητρό του.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, ενώ το θύμα κατέληξε τα ξημερώματα της επόμενης μέρας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης όπου διακομίστηκε- συνέπεια των βαρύτατων τραυμάτων του.

Σύμφωνα με τα ευρήματα από την ιατροδικαστική εξέταση, ο 67χρονος έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Θεσσαλονίκη: «Προσέβαλε τον ανδρισμό μου...»

Σε βάρος του 38χρονου, παλιότερα αρραβωνιασμένου με την κόρη του 67χρονου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως επίσης για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απολογούμενος στην ανακρίτρια υποστήριξε ότι βρισκόταν μαζί με τον πρώην πεθερό του, ενώ είχαν καταναλώσει ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ. Όπως ισχυρίστηκε, μεταξύ τους προκλήθηκε ένταση, όταν ο 67χρονος προσέβαλε την προσωπικότητα και τον ανδρισμό του.

Κατά τη δικογραφία ακολούθησε συμπλοκή, με τον 38χρονο να επικαλείται κενά μνήμης για όσα συνέβησαν μετά τη λεκτική αντιπαράθεση. Ανέφερε – ωστόσο – ότι επιχείρησε να επαναφέρει το θύμα και στη συνέχεια κάλεσε την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Μέσω του συνηγόρου του, υπέβαλε αίτημα διενέργειας πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός εξάρτησής του από τα ναρκωτικά. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του.