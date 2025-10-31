Θεσσαλονίκη: Ξυλοδαρμός αστυνομικού από ζευγάρι - Την «πλήρωσε» για την κίνηση στο δρόμο

Απίστευτο περιστατικό ξυλοδαρμού αστυνομικού εκτυλίχθηκε στη Θεσσαλονίκη, όσο το θύμα βρισκόταν μάλιστα εν ώρα υπηρεσίας. Ζευγάρι επιτέθηκε σε αστυνομικό όταν λόγω αυξημένης κυκλοφοριακής κίνησης, το αυτοκίνητο τους κόλλησε πίσω από το περιπολικό.

Το πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, το πρωί της Πέμπτης (30/10), σύμφωνα με πληροφορίες του thesspost.gr.

Tο ζευγάρι προπορευόταν εντός της αστικής ζώνης του Λαγκαδά όταν εξαιτίας της αυξημένης κυκλοφοριακής κίνησης κόλλησαν ακριβώς πίσω από ένα περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο προσπαθούσε να βγει από το πάρκινγκ του Αστυνομικού Τμήματος.

Το γεγονός αυτό εξόργισε το ζευγάρι του επιβατικού αυτοκινήτου, που αρχικά ζήτησε τον λόγο από τον αστυνομικό και, στη συνέχεια, έφτασε στο σημείο να τον ξυλοκοπεί στη μέση του δρόμου.

Ο αστυνομικός τραυματίσθηκε από τα χτυπήματα και μετέβη κατευθείαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το ζευγάρι συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγήθηκε στο κρατητήριο.