Θλίψη για το Πόρτο Γερμενό: Στάχτη ο παράδεισος της Δυτικής Αττικής

Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες που έρχονται στο φως από το Πόρτο Γερμενό, μετά το πέρασμα της τεράστιας πύρινης λαίλαπας που μαίνεται ακόμα στην Δυτική Αττική.

H φωτιά φαίνεται να έχει προκαλέσει τεράστια καταστροφή, με σπίτια και περιουσίες να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ μεγάλες δασικές εκτάσεις έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Εικόνες μετά τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό | Eurokinissi

Εικόνες μετά τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό | Eurokinissi

Εικόνες μετά τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό | Eurokinissi

Οι εικόνες από τα αποκαΐδια αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με καμένους κορμούς, στάχτες και ισοπεδωμένη βλάστηση να συνθέτουν ένα σκηνικό που προκαλεί θλίψη.

Εικόνες μετά τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό | Eurokinissi

Διαβάστε επίσης: Αναζωπύρωση στον Κιθαιρώνα: Μαύρος καπνός ξανά στην περιοχή - «Οι συνθήκες προϊδεάζουν εικόνα Ματιού»

Νωρίτερα, ο δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας Αρμόδιος Δρίκος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, έκανε λόγο για «εφιαλτικά και δύσκολα 24ωρα».

«Εχθές το βράδυ, δώσαμε μάχη και με ειδικά μηχανήματα που προσαρτήσαμε στον σχεδιασμό μας, για να κρατήσουμε τους οικισμούς ασφαλείς, τις περιουσίες και να μην καούν οι ιδιοκτησίες των συνανθρώπων μας.

«Είμαστε σε έναν πόλεμο αυτές τις ημέρες. Τα βάλαμε με ένα τέρας. Στον πόλεμο βάλαμε κάποιες προτεραιότητες. Πρώτα να μην κινδυνεύσει καμία ανθρώπινη ζωή και σε συνθήκες πολύ δύσκολες, που προιδεάζουν εικόνα Ματιού - σε πολλαπλάσιο σενάριο. Καταφέραμε να μην κινδυνεύσει καμία ανθρώπινη ζωή».

Την ίδια στιγμή, ενεργά είναι ακόμη τα μέτωπα στη Δυτική Αττική και οι Πυροσβεστικές Δυνάμεις, συνεχίζουν για τέταρτη ημέρα τη μάχη με τις φλόγες.