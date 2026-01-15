Θλίψη στην Εύβοια: Πέθανε 13χρονη μαθήτρια από γρίπη

Τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στην Εύβοια, στην περιοχή της Χαλκίδας, καθώς ένα 13χρονο κορίτσι πέθανε μετά από γρίπη.

Το κοριτσάκι αντιμετώπιζε χρόνιο πρόβλημα υγείας. 4 μέρες πριν, εισήχθη σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς δεν είχε διάθεση να φάει.

Σύμφωνα με το evianews.com, η απώλειά της προκάλεσε βαθύ πόνο στη σχολική κοινότητα του Ειδικού Σχολείου Χαλκίδας, όπου η 13χρονη ήταν ιδιαίτερα αγαπητή.