Θλίψη στην Εύβοια: Πέθανε 13χρονη μαθήτρια από γρίπη

Πέθανε 13χρονη μαθήτρια στην Εύβοια μετά από γρίπη, η οποία αντιμετώπιζε χρόνιο πρόβλημα υγείας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | Shutterstock
Τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στην Εύβοια, στην περιοχή της Χαλκίδας, καθώς ένα 13χρονο κορίτσι πέθανε μετά από γρίπη. 

Το κοριτσάκι αντιμετώπιζε χρόνιο πρόβλημα υγείας. 4 μέρες πριν, εισήχθη σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς δεν είχε διάθεση να φάει.

Σύμφωνα με το evianews.com, η απώλειά της προκάλεσε βαθύ πόνο στη σχολική κοινότητα του Ειδικού Σχολείου Χαλκίδας, όπου η 13χρονη ήταν ιδιαίτερα αγαπητή. 

