Κινητοποίηση της αστυνομίας για άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο στη Βοιωτία.
Ήταν δεμένος με χειροπέδες στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου που βρέθηκε στα Σκούρτα, όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τις έρευνες για την υπόθεση έχουν αναλάβει τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ενώ το όχημα φέρεται να είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής και είχε πλαστές πινακίδες.
Το καμένο όχημα εντόπισε σήμερα (07/11) το απόγευμα ένας κυνηγός και κάλεσε τις Αρχές.
Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι ο θάνατος του άνδρα, έχει επέλθει εδώ και κάποιες ημέρες.
