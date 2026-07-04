Θρίλερ στη Χαλκιδική: 13χρονος τουρίστας τραυματίστηκε σοβαρά σε θαλάσσιο πάρκο

Ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη δημοφιλή θαλάσσια περιοχή «Τρανή Αμμούδα» στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Ένας 13χρονος υπήκοος Ρουμανίας, την ώρα που διασκέδαζε και έπαιζε μέσα σε θαλάσσιο πάρκο, χτύπησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί του πόδι. Για το περιστατικό ενημερώθηκε αμέσως η Λιμενική Αρχή του Νέου Μαρμαρά.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να προσφέρει στον ανήλικο τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, ο 13χρονος διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής. Ωστόσο, λόγω της φύσης του τραυματισμού, οι γιατροί συνέστησαν την άμεση μεταφορά του στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» για περαιτέρω ιατρική φροντίδα και εξειδικευμένη αντιμετώπιση.

Αυτή την ώρα, η επίσημη προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις έρευνες να διενεργούνται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.