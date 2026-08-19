Θρίλερ στη Λάρισα: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή μετά από έναν χρόνο σε υπόγειο - Έρευνα για τα αίτια θανάτου

Ένα φρικιαστικό συμβάν έλαβε χώρα στη Λάρισα και ειδικότερα στην οδό 28ης Οκτωβρίου, αφού οι τοπικές Αρχές εντόπισαν νεκρή μία 60χρονη γυναίκα, σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η άτυχη γυναίκα είχε αφήσει εδώ και μεγάλο διάστημα την τελευταία της πνοή, ενώ στο σημείο δεν προσήλθε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να περισυλλέξει τη σορό, αλλά μεταφέρθηκε απευθείας μέσω οχήματος γραφείου τελετών.

Μαρτυρία στο onlarissa.gr καταδεικνύει ότι πιθανότατα η άτυχη γυναίκα βρισκόταν νεκρή για διάστημα τουλάχιστον ενάμιση έτους.

Λάρισα: Δεν την αναζήτησε κανείς

Πιο συγκεκριμένα, η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας δήλωσε πως… «είχε να πληρώσει κοινόχρηστα από τον Οκτώβριο του 2024. Ήταν μία μοναχική, ευγενική και πολύ συνεπής κυρία, ωστόσο φαίνεται πως δεν την αναζήτησε κανείς οικείος της από τότε που χάθηκαν τα ίχνη της».

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Η 60χρονη είχε μία αδελφή που διαμένει στη Θεσσαλονίκη, η οποία ειδοποιήθηκε για το δυσάρεστο γεγονός.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται προανακριτική έρευνα, ώστε να διαλευκανθούν τα ακριβή αίτια, αλλά και η περίοδος του θανάτου, με περαιτέρω πληροφορίες να αναμένονται προσεχώς.