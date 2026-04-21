Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Άνω Πόλη

Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (21/4) στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης σε εγκαταλελειμμένο σπίτι.
Ο νεκρός εντοπίστηκε γύρω στις 4 το απόγευμα στην οδό Τσαμαδού, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Τους αστυνομικούς ειδοποίησε περαστικός από το σημείο. Στο σπίτι ιατροδικαστής, ο οποίος αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.
Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη.
