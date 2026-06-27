Θρίλερ στην Κρήτη: Νεκρή γυναίκα από πυροβολισμό - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Οι Αρχές στην Κρήτη ερευνούν ένα αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (27/06) στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου όπου μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο λαιμό από όπλο.

Ενώ οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για ατύχημα από εκπυρσοκρότηση, τα νεότερα στοιχεία αποκαλύπτουν μια διαφορετική διάσταση, όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Σύμφωνα με διασώστες του ΕΚΑΒ, η νεαρή κοπέλα, η οποία έχει καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, έλαβε το όπλο για να πραγματοποιήσει βολή. Λίγες στιγμές πριν από το συμβάν, φέρεται να είπε στον υπεύθυνο της πίστας: «Πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις». Αμέσως μετά, έστρεψε το όπλο προς το μέρος της και αυτοπυροβολήθηκε.

Η κοπέλα έφερε σοβαρό τραύμα στον λαιμό και παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία. Κατά την παραλαβή της από το ασθενοφόρο είχε επαφή με το περιβάλλον, ωστόσο η κατάστασή της κρίθηκε εξαιρετικά κρίσιμη.

Διακομίστηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες των τοπικών μέσων δυστυχώς κατέληξε.

Η Αστυνομία έχει αναλάβει την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και εστιάζει τις έρευνές της στο αν ήταν επίσημη αθλήτρια της σκοποβολής και είχε νόμιμο δικαίωμα να πραγματοποιεί βολές ή εάν επρόκειτο για απλή πολίτη-επισκέπτρια, στην οποία δεν επιτρεπόταν να παραχωρηθεί οπλισμός.