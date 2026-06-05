Θρίλερ στον Κορυδαλλό: Νεκρή η πρώην σύζυγος του καθηγητή που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή

Νεκρή εντοπίστηκε η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή, ο οποίος είχε δολοφονηθεί στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.
Η είδηση μεταφέρεται από τον ΣΚΑΪ, που κάνει λόγο για αυτοχειρία, ωστόσο δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις Αρχές.
Κατά το μέσο, η γυναίκα έδωσε τέλος στη ζωή της στο μπάνιο χρησιμοποιώντας ένα σεντόνι.
Η δολοφονία του Πολωνού καθηγητή
Υπενθυμίζεται πως η δολοφονία του καθηγητή είχε λάβει χώρα τον Ιούλιο του 2025 και για την υπόθεση είχε συλληφθεί τόσο η 43χρονη γυναίκα, που κατηγορήθηκε ως ηθική αυτουργός του εγκλήματος, αλλά και άλλα τέσσερα άτομα.
Μεταξύ εκείνων, είναι και ένας άνδρας με τον οποίο η 43χρονη διατηρούσε σχέση.
Η γυναίκα αρνούνταν κάθε ανάμειξη της στην εγκληματική ενέργεια του 35χρονου συντρόφου της, ενώ δήλωνε συγκλονισμένη για την πράξη του.
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