Θρίλερ στον Κορυδαλλό: Νεκρή η πρώην σύζυγος του καθηγητή που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή

Νεκρή εντοπίστηκε η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή, ο οποίος είχε δολοφονηθεί στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Η είδηση μεταφέρεται από τον ΣΚΑΪ, που κάνει λόγο για αυτοχειρία, ωστόσο δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις Αρχές.

Κατά το μέσο, η γυναίκα έδωσε τέλος στη ζωή της στο μπάνιο χρησιμοποιώντας ένα σεντόνι.

Η δολοφονία του Πολωνού καθηγητή

Υπενθυμίζεται πως η δολοφονία του καθηγητή είχε λάβει χώρα τον Ιούλιο του 2025 και για την υπόθεση είχε συλληφθεί τόσο η 43χρονη γυναίκα, που κατηγορήθηκε ως ηθική αυτουργός του εγκλήματος, αλλά και άλλα τέσσερα άτομα.

Μεταξύ εκείνων, είναι και ένας άνδρας με τον οποίο η 43χρονη διατηρούσε σχέση.

Η γυναίκα αρνούνταν κάθε ανάμειξη της στην εγκληματική ενέργεια του 35χρονου συντρόφου της, ενώ δήλωνε συγκλονισμένη για την πράξη του.