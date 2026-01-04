Θρήνος στη δημοσιογραφία: Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης έπειτα από βαρύ έμφραγμα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Γιώργος Παπαδάκης. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής υπέστη το απόγευμα της Κυριακής, βαρύ έμφραγμα και κατέληξε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο βετεράνος δημοσιογράφος υπέστη οξύ έμφραγμα ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε στο σημείο προσφέροντάς του τις πρώτες βοήθειες.

Το ασθενοφόρο τον διακόμισε στο Λαϊκό ωστόσο δεν είχε τις αισθήσεις του, με τους γιατρούς να του κάνουν ΚΑΡΠΑ αλλά να μην καταφέρνουν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

«Η οικογένεια του ΑΝΤ1 αποχαιρετά με βαθιά θλίψη έναν άνθρωπο που ταυτίστηκε όσο λίγοι με την πρωινή ενημέρωση και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση. Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή, μετά από βαρύ έμφραγμα, ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι» αναφέρει το κείμενο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΝΤ1.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης

Γεννημένος τον Φεβρουάριο του 1951 με καταγωγή από την Κρήτη, διέγραψε μια άκρως επιτυχημένη διαδρομή στη δημοσιογραφία. Από τους πρωτοπόρους στην τηλεόραση, αλλά και με σημαντική πορεία στον έντυπο τύπο. Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση τη δεκαετία του 1980 από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν το μεσημέρι από την ΕΡΤ, ως συμπαρουσιαστής με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου.

Από το 1992 μέχρι το 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε την πρώτη, χρονολογικά, πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ελληνικής Τηλεόρασης Καλημέρα Ελλάδα έως το 2011. Από το 2011 μέχρι το 2015, παρουσίαζε την αντίστοιχη ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ANT1 με τίτλο Πρωινό ΑΝΤ1. Από τις 7 Σεπτεμβρίου 2015, η πρωινή ενημερωτική εκπομπή μετονομάστηκε εκ νέου σε «Καλημέρα Ελλάδα», ύστερα από επιθυμία του ίδιου, που έγινε δεκτή από το κανάλι. Ολοκλήρωσε τον κύκλο του στην παρουσίασή της, στις 4 Ιουλίου 2025, σε κλίμα συγκίνησης με όλους τους συντελεστές επί της μικρής οθόνης.

Το «αντίο» στους τηλεθεατές

Το περασμένο Ιούλιου αποχαιρέτησε του τηλεθεατές βάζοντας οριστικά τέλος στην παρουσία του στο «Καλημέρα Ελλάδα». Στο φινάλε εκείνης της εκπομπής ο παρουσιαστής δεν άντεξε και δάκρυσε ευχαριστώντας τους συνεργάτες του και το τηλεοπτικό κοινό.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1. Θοδωρή σε ευχαριστώ, άξιε συνεχιστή του Μίνωα, που με έσπρωξε να κάνω αυτό που ονειρευόμουν. Εδώ και 34 χρόνια να με αντέξετε και να αντέξω! Καλημέρα Ελλάδα για τελευταία φορά, δεν θα χαθούμε! Έχετε την αγάπη, την εκτίμησή μου και τον σεβασμό μου. Καλημέρα Ελλάδα» είχε πει...