Θρήνος στη Ροδόπη: «Έσβησε» 14χρονη μαθήτρια στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Ελπίδα»

Τραγωδία στη Ροδόπη και την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς μία μαθήτρια 14 ετών «έφυγε» από τη ζωή. Η χαμογελαστή Ευδοκία, μαθήτρια Γυμνασίου στις Σάπες, «έσβησε» ύστερα από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

Η άτυχη μαθήτρια νοσηλευόταν στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Ελπίδα», χωρίς να καταφέρει -παρά τη γενναία μάχη που έδωσε- να κρατηθεί στη ζωή.

Οι μαθητές, οι μαθήτριες και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου Γυμνασίου Κομοτηνής εκφράζουν τον βαθύ τους πόνο για τον άδικο χαμό της αγαπημένης τους συμμαθήτριας και μαθήτριας της Γ΄ τάξης.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης αποχαιρέτησε τη μαθήτρια με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα: «Δεν υπάρχει πιο θλιβερό από το να αποχαιρετάς για πάντα ένα παιδί! Ένα παιδί που έφυγε νωρίς, μα άφησε πίσω του φως. Το Γυμνάσιο Δ.Ε. Σαπών πενθεί. Η εκπαίδευση πενθεί. Μια 14χρονη μαθήτριά μας δεν είναι πια μαζί μας. Το χαμόγελό της, η καλοσύνη της, η δύναμή της -όλα θα μείνουν χαραγμένα στις καρδιές μας. Ήταν ένα παιδί γεμάτο ελπίδα, που πάλεψε με αξιοπρέπεια και γενναιότητα. Η τάξη της, οι φίλοι της, οι καθηγητές της, όλοι νιώθουν το κενό που άφησε… Καλό ταξίδι!».



