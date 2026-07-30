Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο ιστορικός διοικητικός ηγέτης του Εθνικού Αστέρα, ύστερα από πολυετή μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο Παπαδόπουλος βρέθηκε στο τιμόνι του συλλόγου της Καισαριανής για 21 συνεχόμενα χρόνια (1991–2011), σφραγίζοντας την ενδοξότερη περίοδο της ιστορίας του.

Υπό τη διοίκησή του, η ομάδα πέτυχε το εντυπωσιακό επίτευγμα των τριών διαδοχικών ανόδων από τη Δ' στην Α' Εθνική (1995–1998), ενώ καθιερώθηκε στη μεγάλη κατηγορία τη «χρυσή τετραετία» 1998–2002 με έδρα το γήπεδο «Μιχάλης Κρητικόπουλος».

Η πολυετής πορεία του ολοκληρώθηκε τυπικά τον Ιούλιο του 2011 με τη μεταβίβαση των μετοχών της ΠΑΕ, αφήνοντας μια ανεξίτηλη παρακαταθήκη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.