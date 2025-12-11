Τι είναι το «δικαίωμα σιωπής» που επικαλέστηκε ο Φραπές: Ποιος και πότε μπορεί να το χρησιμοποιήσει

Το δικαίωμα της «σιωπής» επικαλέστηκε ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής, Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές», προκαλώντας ένταση στην Εξεταστική Επιτροπή στην κλήθηκε να καταθέσει, καθώς είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών των αποκαλύψεων που ήρθαν στο φως ύστερα από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ο Γιώργος Ξυλούρης ανεβαίνοντας στο βήμα της Εξεταστικής κατέθεσε υπόμνημα με την τοποθέτησή του περί «δικαιώματος σιωπής», χωρίς να εξηγεί από πού προκύπτει αυτό το δικαίωμα. «Έξι μήνες ξεφτιλίζομαι δημόσια. Δεν έχω το δικαίωμα να μάθω όπως ο κάθε κατηγορούμενος για το τι κατηγορούμαι. Σας σέβομαι αλλά δεν μπορώ να απαντάω για πράγματα στα οποία δεν έχω πρόσβαση», επισήμανε, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «επικαλούμαι το δικαίωμα σιωπής».

Ο πρόεδρος της Εξεταστικής τον ρώτησε εάν είναι κατηγορούμενος γιατί στην Εξεταστική έχει προσέλθει ως μάρτυρας, με τον Γιώργο Ξυλούρη να απαντά ότι δεν θέλει να απαντήσει και θα απαντήσει μόνο σε εισαγγελέα.

Μάλιστα, σε ερώτηση του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής, Α. Νικολακόπουλου, εάν του έχει απαγγελθεί κατηγορία, και σε ποιο στάδιο της σχετικής διαδικασίας βρίσκεται, ο κ. Ξυλούρης ανέφερε: «Δεν είμαι νομικός να σας τα εξηγήσω. Κατέθεσα το υπόμνημά μου. Δεν θα μπω σε διαδικασία εγώ να αυτο-κατηγορηθώ για πράγματα που δεν έχω λάβει γνώση. Όποια είναι η διαδικασία της Επιτροπής. Δεν απαξιώνω την επιτροπή. Δεν είναι ότι δε σέβομαι την Επιτροπή να απαντήσω στον καθένα ξεχωριστά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ό,τι στοιχεία έχω ή δεν δεν έχω, γνωρίζω ή δεν γνωρίζω θα τα καταθέσω στον φυσικό δικαστή».

Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ | EUROKINISSI

«Ό,τι γνωρίζω θα καταθέσω στον αρμόδιο εισαγγελέα ή δικαστή. Μακάρι να με πάτε και σήμερα να καταθέσω. Για ποιο λόγο να ενοχοποιηθώ για πράγματα που δεν γνωρίζω. Ξέρω τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει για πολλούς και πολλά. Όταν κληθώ, θα τα καταθέσω εκεί», ήταν τα λόγια του στις ερωτήσεις που του έκαναν τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι στις 20 Νοεμβρίου, επικαλούμενος ξανά το δικαίωμα της σιωπής, με υπόμνημά του είχε ενημερώσει την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι δε θα προσέλθει για να καταθέσει.

Τι προβλέπεται για το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης

Στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προβλέπεται το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης για τον ύποπτο και τον κατηγορούμενο ενώ η αρχή της μη αυτοενοχοποίησης αποτελεί εγγύηση για τη διατήρηση των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας.

Πρόκειται για ένα υπερασπιστικό δικαίωμα του υπόπτου και του κατηγορουμένου, το οποίο προστατεύει τη θέση του. Σύμφωνα με την αρχή της μη αυτοενοχοποίησης, δεν υποχρεούνται να μιλήσουν ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις που και να τους αυτοενοχοποιούν.

Για να μπορεί κάποιος να επικαλεστεί το δικαίωμα λοιπόν θα πρέπει να έχει την ιδιότητα έστω του υπόπτου, να έχει ξεκινήσει δηλαδή η προκαταρκτική έρευνα και να έχει κληθεί σε προκαταρκτική εξέταση.