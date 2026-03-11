Τι είναι τα «καμικάζι» drones και γιατί η Ελλάδα τα θέλει τόσο πολύ για την άμυνα της

Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας υπέγραψε τέσσερις συμβάσεις για ανάπτυξη «καμικάζι» drones και εγχώριων UCAV (μη επανδρωμένα αεροσκάφη μάχης), με τον Νίκο Δένδια να τονίζει τη σημασία της αμυντικής καινοτομίας.

Τα έργα προέκυψαν μετά από δοκιμές στο πεδίο κατά τη διάρκεια της άσκησης ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ. Στόχος είναι η ενίσχυση των Ένοπλων Δυνάμεων της Ελλάδας και η ανάπτυξη εγχώριου οικοσυστήματος αμυντικής τεχνολογίας.

Οι συμβάσεις αποτελούν τις πρώτες για το 2026 και προέκυψαν ύστερα από εκτεταμένες δοκιμές πεδίου που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις κατά τη διάρκεια της διακλαδικής άσκησης ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ.

Καμικάζι και drones: Πώς «κολλάνε» αυτά τα δύο;

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μία από τις συμβάσεις υπογράφηκε με το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας ΓΕΕΘΑ (ΚΕΤΑΚ), ενώ οι άλλες τρεις με ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα.

Διαβάστε ακόμα: Σφοδρές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή: Για την πιο βίαιη φάση μιλά το Ιράν - Χτυπήματα των ΗΠΑ σε πλοία

Η έννοια ενός drone «καμικάζι» δεν είναι ακριβώς ρηξικέλευθη. Ιστορικά, η λέξη «καμικάζι» (kami-kaze) σημαίνει «θείος άνεμος» στα Ιαπωνικά, και χρησιμοποιούνταν από την εποχή των Μογγολικών επιδρομών στη νησιωτική χώρα τον 13ο αιώνα μ.Χ.

Εκείνη την εποχή, ο απρόβλεπτος καιρός στο Ιαπωνικό αρχιπέλαγος, γινόταν αιτία να βυθίζονται σε τρικυμίες πλοία των εισβολέων. Οι Ιάπωνες απέδιδαν αυτή την καλοτυχία σε θεία βούληση, έναν «θεϊκό άνεμο» που είχε σταλεί για να αναχαιτίσει τον εχθρό.

Διαβάστε ακόμα: Χαργκ: Το ιρανικό νησί που ακόμα δεν τολμούν να αγγίξουν οι Αμερικανοί για έναν κυρίως λόγο

Ο όρος εδραιώθηκε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου Ιάπωνες πιλότοι έριξαν σκόπιμα τα αεροσκάφη τους σε εχθρικά πλοία σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αλλάξουν την πορεία του.

Στις μέρες μας τώρα, ένα drone καμικάζι είναι ένας τύπος UAV (Unmanned Aerial Vehicle) που λειτουργεί τόσο ως εργαλείο επιτήρησης όσο και ως όπλο. Μόλις εντοπίσει τον στόχο του, δεν εκτοξεύει πύραυλο, αλλά γίνεται το ίδιος ο πύραυλος.

Έχουν σχεδιαστεί για να περιφέρονται στον ουρανό για μεγάλα χρονικά διαστήματα και στη συνέχεια να χτυπούν με εξαιρετική ακρίβεια. Είναι ικανά να αποφεύγουν τα παραδοσιακά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας λόγω του μεγέθους, της ταχύτητάς τους και των απρόβλεπτων ιχνών πτήσης τους.

Ποια ακριβώς είναι λοιπόν η διαφορά μεταξύ των συμβατικών drones και αυτών των πυραύλων αυτοκτονίας;

Τα παραδοσιακά μαχητικά drones όπως το MQ-9 Reaper είναι κατασκευασμένα για πολλαπλές αποστολές και μπορούν να επιστρέψουν μετά την εκτόξευση πυραύλων.

Τα drones καμικάζι, από την άλλη πλευρά, είναι μιας χρήσης. Είναι προγραμματισμένα εκ των προτέρων ή καθοδηγούνται χειροκίνητα για να βουτούν σε στόχους, πυροδοτώντας την κεφαλή τους κατά την πρόσκρουση.

Αυτό το μοναδικό μείγμα επιτήρησης και αυτοκαταστροφής τα καθιστά οικονομικά αποδοτικά και στρατηγικά πολύτιμα.