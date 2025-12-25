Τι εξετάζει το ελληνικό FBI για την έκρηξη στην τράπεζα στον Εύοσμο: Συγκλονίζουν οι μάρτυρες

Ισχυρή ήταν η έκρηξη στην τράπεζα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης η οποία έλαβε χώρα σήμερα (25/12) τα ξημερώματα, λίγο μετά τις 03:20.

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν στο STAR, την στιγμή που άκουσαν τον εκκωφαντικό θόρυβο.

«Πολύ μεγάλος θόρυβος,πολύ μεγάλη έκρηξη. Νομίζαμε ότι γκρεμίστηκε το σπίτι» είπε ο πρώτος μάρτυρας. Μια ακόμη κάτοικος επεσήμανε: «Ακούσαμε αυτό το ''μπαμ'' και λέμε πάει, βομβαρδίζεται ο τόπος, αλλά έγινε αυτή η έκρηξη. Φοβηθήκαμε πολύ», δήλωσε.

«Βγήκαμε έξω είχε περιπολικά, πουροσβεστικά. Ευτυχώς έγιναν ζημιές και δεν χτύπησε κάποιος», είπε ακόμη μια κάτοικος.

Θεσσαλονίκη: Για «επαγγελματικό χτύπημα» κάνουν λόγο οι αρχές

Το ελληνικό FBI εξετάζει τα σενάρια της έκρηξης. Μάλιστα εστιάζουν στους κύκλους γνωστών εγκληματιών αναζητούν τους δράστες.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, η συγκεκριμένη υπόθεση έχει πολλά κοινά στοιχεία με την έκρηξη που έγινε στην Θεσσαλονίκη, στην οποία έχασε τη ζωή της η 39χρονη.