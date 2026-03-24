Τι καιρό έκανε την 25η Μαρτίου 1821: Ο Κολυδάς αποκάλυψε τον τρόπο που μπορούμε να μάθουμε

Ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς αποκάλυψε τι καιρό έκανε την ημέρα που ξεκίνησε η επανάσταση, την 25η Μαρτίου 1821 ανατρέχοντας σε διαθέσιμες ιστορικές πηγές.

«Έχει γίνει πολλή συζήτηση τις τελευταίες ημέρες για το τι καιρός θα επικρατήσει αύριο στην παρέλαση. Αξίζει όμως να κάνουμε ένα βήμα πίσω στον χρόνο και να δούμε κάτω από ποιες καιρικές συνθήκες γράφτηκαν οι πρώτες σελίδες του ’21, με βάση τόσο τις ιστορικές αναφορές όσο και τα δεδομένα της reanalysis του NOAA», αναφέρει ο μετεωρολόγος σε ανάρτησή του στο X.

Όπως αναφέρει, η reanalysis είναι μια σύγχρονη μεθοδολογία που, αξιοποιώντας παλαιές παρατηρήσεις και αριθμητικά μοντέλα, προσφέρει τη δυνατότητα να ανακτηθεί η ατμοσφαιρική εικόνα πολύ πίσω στον χρόνο.

«Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προσεγγίσουμε με αρκετά αξιόπιστο τρόπο την κυκλοφορία της ατμόσφαιρας ακόμη και σε εποχές όπου δεν υπήρχε οργανωμένο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών όπως το γνωρίζουμε σήμερα», ανέφερε.

«Οι χάρτες ατμοσφαιρικής πίεσης για τις 24 και 25 Μαρτίου 1821 δείχνουν ότι πάνω από την περιοχή της Ελλάδας και των Βαλκανίων επικρατούσε σχετικά χαμηλότερη πίεση σε σχέση με τη νότια Μεσόγειο. Η διάταξη αυτή υποδηλώνει ότι την παραμονή της 25ης Μαρτίου πιθανότατα επικρατούσαν νοτιοδυτικοί άνεμοι, μεταφέροντας υγρότερες αέριες μάζες από τη Μεσόγειο προς τον ελλαδικό χώρο. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο καιρός συνήθως χαρακτηρίζεται από αυξημένες νεφώσεις και κατά τόπους βροχές, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τη Στερεά.

⛅ΠΩΣ ΗΤΑΝ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821;

✅Έχει γίνει πολλή συζήτηση τις τελευταίες ημέρες για το τι καιρός θα επικρατήσει αύριο στην παρέλαση. Αξίζει όμως να κάνουμε ένα βήμα πίσω στον χρόνο και να δούμε κάτω από ποιες καιρικές συνθήκες γράφτηκαν οι πρώτες σελίδες του ’21, με… pic.twitter.com/kiZK0ZHrUf — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 24, 2026

Την 25η Μαρτίου 1821 φαίνεται ότι η βαρομετρική διάταξη μεταβαλλόταν. Οι πιέσεις αυξάνονταν πάνω από την ηπειρωτική Ελλάδα και τα Βαλκάνια, ένδειξη ότι το σύστημα κακοκαιρίας που επηρέαζε την περιοχή απομακρυνόταν. Σε τέτοιες συνθήκες συνήθως παρατηρείται βελτίωση του καιρού, με σταδιακή υποχώρηση των νεφώσεων και στροφή των ανέμων σε βόρειους. Η ατμόσφαιρα γίνεται πιο καθαρή και οι θερμοκρασίες κινούνται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με μια ελαφρά δροσιά μετά το πέρασμα της διαταραχής.

Η εικόνα αυτή ταιριάζει με ένα τυπικό ανοιξιάτικο μετεωρολογικό σκηνικό της ανατολικής Μεσογείου, όπου οι βαρομετρικές διαταραχές κινούνται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, φέρνοντας αρχικά υγρές και νεφελώδεις συνθήκες και στη συνέχεια βελτίωση του καιρού. Φυσικά, οι αναλύσεις αυτές δεν μπορούν να αποδώσουν με απόλυτη ακρίβεια τον καιρό μιας συγκεκριμένης ημέρας πριν από δύο αιώνες. Ωστόσο, προσφέρουν μια αξιόπιστη εικόνα της γενικής ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που επικρατούσε την εποχή εκείνη.»