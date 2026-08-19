«Τοπίο στην ομίχλη» στην Πάρο: Τι είναι το φαινόμενο sea smoke που έκανε τη θάλασσα να «αχνίζει»

Ένα εντυπωσιακό και ασυνήθιστο σκηνικό δημιουργήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (19/8) στο λιμάνι της Πάρου, το οποίο καλύφθηκε από πυκνή ομίχλη, περιορίζοντας σημαντικά την ορατότητα.

Οι συνθήκες δυσκόλεψαν την προσέγγιση και την αναχώρηση των πλοίων, ενώ οι εικόνες από το λιμάνι είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές, καθώς τα πλοία διακρίνονταν μέσα στην ομίχλη σαν «φαντάσματα».

Πίσω από το απόκοσμο σκηνικό βρίσκεται το φαινόμενο «sea smoke», κατά το οποίο δημιουργείται ομίχλη πολύ κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, δίνοντας την εντύπωση ότι το νερό «αχνίζει».

Το φαινόμενο κάλυψε μεγάλο μέρος του λιμανιού, με αποτέλεσμα ακόμη και αντικείμενα και πλοία σε σχετικά κοντινή απόσταση να χάνονται μέσα στην ομίχλη.

Τι είναι το «sea smoke»

Το «sea smoke» (θαλάσσιος καπνός) είναι ένα μετεωρολογικό φαινόμενο κατά το οποίο σχηματίζεται λεπτή ομίχλη ακριβώς πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, δίνοντας την εντύπωση ότι το νερό «καπνίζει» ή «αχνίζει».

Δημιουργείται όταν πολύ ψυχρός αέρας περνά πάνω από σχετικά θερμότερο νερό. Το νερό εξατμίζεται, αλλά οι υδρατμοί ψύχονται γρήγορα και συμπυκνώνονται σε πολύ μικρά σταγονίδια, σχηματίζοντας ομίχλη.

Όταν είναι έντονο, το φαινόμενο μπορεί να μειώσει σημαντικά την ορατότητα, με πλοία και άλλα αντικείμενα να μοιάζουν σαν να εξαφανίζονται μέσα στην ομίχλη.