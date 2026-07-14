Τρόμαξε τη Γαλλία το «galerne» - Απόκοσμο σκηνικό από τη στιγμή που σύννεφο σαν τσουνάμι χτυπά ακτές

Αντιμέτωποι με το φαινόμενο «galerne» ήρθαν οι λουόμενοι στην Αντάι της Γαλλίας, οι οποίοι δεν ήταν προετοιμασένοι για κάτι τέτοιο.

Παρόλο που τη τελευταία εβδομάδα, το συγκεκριμένο φαινόμενο κάνει την εμφάνισή του κάθε μέρα, οι λουόμενοι την Κυριακή 12 Ιουλίου ξαφνιάστηκαν και έτρεχαν να σωθούν από την σφοδρότητα του αέρα.

Το φαινόμενο «galerne», έκανε την εμφάνισή του εν μέσω καύσωνα και οι επισκέπτες στην παραλία έγιναν μάρτυρες του βίαιου ξεσπάσματός του, το οποίο προκάλεσε απότομη και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας.

🔴 INFO - #Météo : Hier, une spectaculaire #galerne (Vent froid) a balayé la grande plage d'#Hendaye en quelques instants, provoquant une chute de température de plus de 15 °C. 🇫🇷🌬️🌡️ pic.twitter.com/2KTm62zX2C — FranceNews24 (@FranceNews24) July 13, 2026

Στην εκπομπή «Bonjour! La Matinale TF1» τη Δευτέρα, η μετεωρολόγος Ντανιέλα Πρεπελιούκ εξηγώντας το φαινόμενο ανέφερε ότι «πρόκειται για μια απότομη αλλαγή στη φορά του ανέμου. Χθες, είχαμε έναν δυτικό άνεμο που άλλαξε ξαφνικά κατεύθυνση», εξήγησε η ειδικός, με αποτέλεσμα ο υδράργυρος να πέσει άμεσα κάτω από τους 30°C.

«Αυτός ο θαλάσσιος άνεμος φτάνει μεταφέροντας πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες. Στην παραλία της Αντάι, η θερμοκρασία κατέγραψε πτώση 12°C μεταξύ 20:30 και 21:00, πέφτοντας από τους 37°C στους 25°C», πρόσθεσε η Πρεπελιούκ.

Το φαινόμενο αυτό, το οποίο επηρεάζει τη δυτική Γαλλία, είναι αρκετά γνωστό στην περιοχή της Αντάι. Μάλιστα, οι ντόπιοι χρησιμοποιούν και άλλες ονομασίες για το ξέσπασμα του galerne, αποκαλώντας το συχνά «enbata» ή «brouillarta».

«Ήταν σαν ανεμοστρόβιλος»

Μέχρι το πρωί της Δευτέρας, η ηρεμία είχε επιστρέψει στην περιοχή. «Ήταν σαν ανεμοστρόβιλος. Ξαφνικά φυσούσε άνεμος και μετά οι άνθρωποι σηκώθηκαν και έφυγαν. Ήταν σκοτεινά. Είχαμε ηλιοφάνεια και ξαφνικά έγινε συννεφιασμένο και ομίχλη», αφηγήθηκε μια γυναίκα στο franceinfo.fr και πρόσθεσε: «Ήταν υπέροχα αλλά πολύ ανησυχητικά».

Ο Ian Plillarouet, ιδιοκτήτης εστιατορίου, παρακολούθησε τις ομπρέλες του να πετάνε μακριά, έκπληκτος από την ένταση του φαινομένου. «Αυτή την εβδομάδα είχαμε από ένα κάθε μέρα. Ήταν από τα πιο έντονα φαινόμενα που έχουμε δει εδώ και καιρό», είπε.

«Είναι αλήθεια ότι η έντονη ζέστη ευνοεί απόλυτα την παρατήρηση αυτού του φαινομένου. Ωστόσο, δεν είναι αυτόματη. Χρειάζεται επίσης κρύος αέρας πάνω από τον κοντινό Ατλαντικό. Επομένως, πρέπει να πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις για να βιώσουμε πραγματικά αυτή τη σύγκρουση αέριων μαζών μεταξύ πολύ πιο δροσερού, πιο υγρού αέρα, ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον πολύ ζεστό αέρα που υπάρχει στις ακτές», εξηγεί ο Jérôme Cerisier, μετεωρολόγος στην Weather Solutions.