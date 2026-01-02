Τους έκλεψαν τα λεφτά από τα κάλαντα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ληστεία σε βάρος συνομηλίκων τους

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή της Πεύκης, όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω 13χρονο και 15χρονο που φέρονται ότι λήστεψαν παρέα τεσσάρων ανηλίκων, που έψαλαν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, το περιστατικό έλαβε χώρα τις πρωινές ώρες της Παραμονής Πρωτοχρονιάς, όταν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), συνέλαβαν δύο ανηλίκους, ηλικίας 13 και 15 ετών, οι οποίοι φέρονται να λήστεψαν υπό την απειλή βίας παρέα τεσσάρων ανηλίκων ηλικίας 12 και 13 ετών, τα χρήματα που έβγαλαν από τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προσέγγισαν την παρέα σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στην περιοχή της Πεύκης, όπου είχαν μεταβεί προκειμένου να ψάλουν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και αφού τους ακινητοποίησαν, με την απειλή χρήσης βίας τους αφαίρεσαν χρηματικό ποσό.

Άμεσα, κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν στην περιοχή της Πεύκης τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πεύκης – Λυκόβρυσης, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες για ληστεία κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.