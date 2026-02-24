Τραγική απώλεια στην Κέρκυρα: Νεκρός γιατρός του νησιού σε τροχαίο με τη μοτοσικλέτα του

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον δρόμο του Κοντοκαλίου στην Κέρκυρα, όταν μοτοσικλέτα που οδηγούσε 62χρονος εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στο κράσπεδο και εν συνεχεία σε στύλο οδικής σήμανσης, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Ο 62χρονος οδηγήθηκε άμεσα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στην ζωή. Ο άντρας αναφέρεται πως ήταν οφθαλμίατρος στο Γ.Ν.Κ «Αγία Ειρήνη», αναφέρει η ΕΡΤ.
