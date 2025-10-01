Τραγικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι ενώ έπλενε τα τζάμια

Τραγικό ατύχημα το μεσημέρι της Τρίτης (30/9) στην περιοχή της Τριανδρίας, στη Θεσσαλονίκη, με μία γυναίκα να χάνει τη ζωή της πέφτοντας από το μπαλκόνι του σπιτιού της, όσο καθάριζε τα τζάμια.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η 48χρονη στη Θεσσαλονίκη έπεσε από το μπαλκόνι δευτέρου ορόφου, με τη γυναίκα να τραυματίζεται σοβαρά με πολλαπλά κατάγματα, τα οποία κατέληξαν να είναι θανατηφόρα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο μηχανές ταχείας επέμβασης του ΕΚΑΒ, ένα συμβατικό ασθενοφόρο καθώς και η Κινητή Μονάδα Μ1 με γιατρό.

Οι διασώστες ακολούθησαν τα διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης, ενώ η γιατρός της Κινητής Μονάδας προχώρησε σε διασωλήνωση επί τόπου, λόγω της ιδιαίτερα σοβαρής κατάστασης της τραυματία.και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Δυστυχώς, όμως η άτυχη 48χρονη δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της.