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Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση 58χρονου στην Αργολίδα: Εντοπίστηκε νεκρός, δύο συλλήψεις

Ο 58χρονος ψυχολόγος, που αγνοούνταν εδώ και κάποιο διάστημα, εντοπίστηκε νεκρός σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, σε δύσβατη περιοχή στο Ναύπλιο.

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Περιπολικό της ΕΛΑΣ
Περιπολικό της ΕΛΑΣ | (Φωτογραφία αρχείου Βασίλης Παπαδόπουλος / Eurokinissi)
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Τραγική κατάληξη είχε υπόθεση εξαφάνισης 58χρονου ψυχολόγου στην Αργολίδα. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός και για την υπόθεση έγιναν δύο συλλήψεις.

Ειδικότερα και όπως μεταφέρει το argolida24.gr, το πτώμα του αγνοούμενου βρέθηκε, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, σε δύσβατη περιοχή στα Χιντέικα της Κάντιας του Δήμου Ναυπλιέων.

Το όχημα του άνδρα είχε βρεθεί τις προηγούμενες μέρες σε περιοχή, αρκετά μακριά από το σημείο όπου βρέθηκε νεκρός. 

Έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών του θανάτου του, όπως και το χρόνου αυτού. 

Στο πλαίσιο της έρευνας, έχουν ήδη γίνει δύο συλλήψεις ανδρών. 

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