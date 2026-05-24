Τραγωδία με 31χρονο ποδηλάτη στα Ιωάννινα: Νεκρός αφού τον χτύπησε και τον εγκατέλειψε οδηγός

Θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή της Ανατολής στα Ιωάννινα, με θύμα έναν 31χρονο ποδηλάτη.

ΕΚΑΒ
ΕΚΑΒ | Eurokinissi
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το δυστύχημα έγινε περίπου στη 01:10 σήμερα, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, όταν Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε ο 31χρονος.

Από τη σύγκρουση ο ποδηλάτης τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου και αναζητείται, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.

ΕΛΛΑΔΑ