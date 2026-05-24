Τραγωδία με 31χρονο ποδηλάτη στα Ιωάννινα: Νεκρός αφού τον χτύπησε και τον εγκατέλειψε οδηγός

Θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή της Ανατολής στα Ιωάννινα, με θύμα έναν 31χρονο ποδηλάτη.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το δυστύχημα έγινε περίπου στη 01:10 σήμερα, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, όταν Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε ο 31χρονος.
Από τη σύγκρουση ο ποδηλάτης τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου και αναζητείται, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.
