Τραγωδία με νεκρό 15χρονο οδηγό μηχανής στους Παξούς - Στο νοσοκομείο ένας 17χρονος

Ένας 15χρονος άφησε την τελευταία του πνοή και ένας 17χρονος τραυματίστηκε, ύστερα από τροχαίο δυστύχημα που έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα (12/04) στους Παξούς.
Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά από το corfutvnews.gr, ο 15χρονος οδηγούσε μηχανή, με συνεπιβάτη τον δεύτερο έφηβο, όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, που οδηγούσε μια 24χρονη.
Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί θανάσιμα ο ίδιος, ενώ ο 17χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση υγείας της 24χρονης οδηγού.
Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνά το ΑΤ Παξών ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.
