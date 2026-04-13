Τραγωδία με νεκρό 15χρονο οδηγό μηχανής στους Παξούς - Στο νοσοκομείο ένας 17χρονος

Τραγωδία με έναν νεκρό 15χρονο και έναν τραυματία 17χρονο στους Παξούς, ύστερα από τροχαίο δυστύχημα το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα.

Ένας 15χρονος άφησε την τελευταία του πνοή και ένας 17χρονος τραυματίστηκε, ύστερα από τροχαίο δυστύχημα που έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα (12/04) στους Παξούς

Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά από το corfutvnews.gr, ο 15χρονος οδηγούσε μηχανή, με συνεπιβάτη τον δεύτερο έφηβο, όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, που οδηγούσε μια 24χρονη.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί θανάσιμα ο ίδιος, ενώ ο 17χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση υγείας της 24χρονης οδηγού. 

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνά το ΑΤ Παξών ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση. 

