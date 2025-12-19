Μενού

Τραγωδία με νεκρό βρέφος 5 μηνών: Πέθανε ενώ κοιμόταν με τους γονείς του

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα βρέφος μόλις 5 μηνών στην Αθήνα, με τους δύο γονείς του να ζουν έναν ζωντανό «εφιάλτη».

Reader symbol
Newsroom
Μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ ανταποκρίνεται σε...τροχαίο με ασθενοφόρο
Μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ ανταποκρίνεται σε...τροχαίο με ασθενοφόρο | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα βρέφος μόλις 5 μηνών στην Αθήνα, με τους δύο γονείς του να ζουν έναν ζωντανό «εφιάλτη», αφού διαπίστωσαν πώς το παιδί τους είχε εκπνεύσει τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (19/12).

Σύμφωνα με το MEGA, όπως καταγγέλλει η 19χρονη μητέρα, το κοριτσάκι κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους δύο γονείς και τον δίδυμο αδερφό της, χωρίς να είναι ξεκάθαρες οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της.

Οι γονείς, αφού κατάλαβαν ότι το μωρό τους δεν είχε τις αισθήσεις του, το διακόμισαν στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου το μόνο που μπορούσαν να κάνουν οι γιατροί, ήταν να διαπιστώσουν τον θάνατό του.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ