Τραγικό θάνατο βρήκε ένα βρέφος μόλις 5 μηνών στην Αθήνα, με τους δύο γονείς του να ζουν έναν ζωντανό «εφιάλτη», αφού διαπίστωσαν πώς το παιδί τους είχε εκπνεύσει τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (19/12).

Σύμφωνα με το MEGA, όπως καταγγέλλει η 19χρονη μητέρα, το κοριτσάκι κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους δύο γονείς και τον δίδυμο αδερφό της, χωρίς να είναι ξεκάθαρες οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της.

Οι γονείς, αφού κατάλαβαν ότι το μωρό τους δεν είχε τις αισθήσεις του, το διακόμισαν στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου το μόνο που μπορούσαν να κάνουν οι γιατροί, ήταν να διαπιστώσουν τον θάνατό του.