Τραγωδία με νεκρούς και τραυματίες στην Εγνατία: ΙΧ σφηνώθηκε σε νταλίκα - Εργαζόμενος παρασύρθηκε

Τραγωδία με δύο νεκρούς και τρεις τραυματίες σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό λίγο μετά τις 16:00 του Σαββάτου (28/3), καθώς ΙΧ προσέκρουσε σε φορτηγό.
Σε πλάνα που μετέδωσε η ΕΡΤ, το αυτοκίνητο έχει σφηνωθεί κυριολεκτικά κάτω από το φορτηγό και έχει μετατραπεί κυριολεκτικά σε άμορφη μάζα σιδερικών.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς Θεσπρωτία, λίγο μετά τον κόμβο της Δωδώνης, ενώ ο βοηθητικό όχημα της Εγνατίας Οδού σταμάτησε για να βοηθήσει. Ωστόσο, διερχόμενο όχημα παρέσυρε τον υπάλληλο του αυτοκινητοδρόμου, εκσφενδονίζοντάς τον στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να χάσει τη ζωή του.
Ο αυτοκινητόδρομος παραμένει κλειστός και στα δύο ρεύματα, από τα Ιωάννινα μέχρι τη Θεσπρωτία, ενώ εκτιμάται ότι η επιχείρηση απομάκρυνσης των οχημάτων θα πάρει αρκετή ώρα.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα, καθώς και δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ενώ σημειώνεται ότι η Εγνατία Οδός παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
