Δύο τροχαία στην Εγνατία Οδό: Αναφορές για νεκρούς

Δύο τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (28/3) στην Εγνατία Οδό., ενώ δύο άτομα φέρονται να έχασαν τη ζωή τους.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγο μετά τον κόμβο της Δωδώνης στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, ΙΧ εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με νταλίκα.
Βοηθητικό όχημα της Εγνατίας Οδού σταμάτησε για να βοηθήσει τους επιβαίνοντες, όμως άλλο όχημα παρέσυρε τον υπάλληλο του αυτοκινητοδρόμου.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ενώ σημειώνεται ότι η Εγνατία Οδός παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
