Τραγωδία με νεκρούς μετανάστες στην Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν την Δευτέρα έλαβαν οι φερόμενοι διακινητές

Το κατώφλι του εισαγγελέα Ηρακλείου πέρασαν σήμερα, Σάββατο 28 Μαρτίου οι δύο φερόμενοι διακινητές, 21 και 19 χρονών, από το Σουδάν, της βάρκας, που βρέθηκε στα νότια της Κρήτης.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται παραβάσεις της νομοθεσίας περί παράνομης εισόδου, διευκόλυνσης, συναυτουργίας, καθώς και αδικήματα που αφορούν έκθεση σε κίνδυνο και ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ οι ίδιοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα, 30 Μαρτίου.

Στο μεταξύ, οι μετανάστες έχουν καταθέσει στις λιμενικές αρχές πως πέρα από τους 26 διασωθέντες, στη βάρκα βρίσκονταν άλλα 22 άτομα τα οποία πέθαναν κατά τη διάρκεια της πολυήμερης παραμονής τους στη θάλασσα, ενώ οι σοροί τους ρίχνονταν σταδιακά στη θάλασσα από τους υπόλοιπους.

Όσοι κατάφεραν να επιβιώσουν (24 άνδρες, 1 γυναίκα και 1 ανήλικος) και διεσώθησαν από φορτηγό πλοίο που έπλεε στην περιοχή, οδηγήθηκαν στο χώρο του Παλιού Ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου και θα παραμείνουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και στη συνέχεια θα μεταφερθούν σε δομή της ηπειρωτικής χώρας.

Σύμφωνα με λιμενικές πηγές, η βάρκα με τους μετανάστες έχασε τον προσανατολισμό της, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να παραμείνουν για 6 μέρες στη θάλασσα υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες και χωρίς εφόδια.

Η κατάσταση των διασωθέντων μάλιστα όταν εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από σκάφος της Frontex ήταν πάρα πολύ άσχημη, από την πολυήμερη περιπέτειά τους. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι άσχημες καιρικές συνθήκες θα συνεχιστούν και τα επόμενα 24ωρα, με ό,τι αυτό σημαίνει για όσους μετανάστες επιχειρήσουν να διασχίσουν τα 200 ναυτικά μίλια και να φτάσουν στην Κρήτη, αλλά και για αυτούς που ενδέχεται να βρίσκονται ήδη μεσοπέλαγα.