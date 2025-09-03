Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρή γυναίκα σε διαμέρισμα - Γέννησε μόνη της, πέθανε και το βρέφος

Τραγωδία σημειώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Σκρα, στα Πατήσια, όπου μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή, λίγη ώρα αφότου είχε γεννήσει πρόωρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του MEGA, η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, ενώ ήταν ακόμα ενωμένη με το βρέφος μέσω του ομφάλιου λώρου.

Δίπλα της βρισκόταν και ο σύζυγός της, ο οποίος φέρεται να δήλωσε στις αρχές ότι, όταν επέστρεψε, βρήκε τόσο τη σύζυγό του όσο και το νεογέννητο χωρίς τις αισθήσεις τους.

Ο ομφάλιος λώρος ήταν κομμένος με ψαλίδι, το οποίο εντοπίστηκε μέσα στο διαμέρισμα. Στο σπίτι φέρεται να βρίσκονταν και δύο ακόμα παιδιά της οικογένειας.

Τα αίτια του θανάτου της γυναίκας και του βρέφους παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για να ρίξει φως στις συνθήκες της τραγωδίας.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency από την περιοχή: