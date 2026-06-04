Τραγωδία στα Τρίκαλα: Ηλικιωμένος πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του

Τραγική κατάληξη είχε ο διαπληκτισμός ανάμεσα σε δύο αδέλφια στα Τρίκαλα, όταν ο ένας πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 86χρονος δράστης τηλεφώνησε στην Αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του.

Ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα καθώς, όπως ανέφερε, εκπυρσοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάριζε.

Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται ήδη στο σημείο και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.