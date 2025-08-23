Μενού

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκροί βρέθηκαν μάνα και γιος στο σπίτι τους

Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους στην οδό Δραγούμη.

Περιπολικό και ασθενοφόρο σε συμβάν
Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Τρικάλων η είδηση του θανάτου μιας μητέρας και του γιου της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί το μεσημέρι του Σαββάτου 23 Αυγούστου , μέσα στο σπίτι τους στην οδό Δραγούμη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το TrikalaVoice, οι δύο άνθρωποι διέμεναν μαζί και βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από οικείους ή γείτονες που ανησύχησαν.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών αποδίδουν τον θάνατό τους σε παθολογικά αίτια, ενώ αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

