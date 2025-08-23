Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκροί βρέθηκαν μάνα και γιος στο σπίτι τους

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Τρικάλων η είδηση του θανάτου μιας μητέρας και του γιου της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί το μεσημέρι του Σαββάτου 23 Αυγούστου , μέσα στο σπίτι τους στην οδό Δραγούμη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το TrikalaVoice, οι δύο άνθρωποι διέμεναν μαζί και βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από οικείους ή γείτονες που ανησύχησαν.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών αποδίδουν τον θάνατό τους σε παθολογικά αίτια, ενώ αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.