Τραγωδία στη Δυτική Αχαΐα: Νεκρός 61χρονος δικυκλιστής μετά από σύγκρουση με αγροτικό

Θρήνος στη Δυτική Αχαΐα καθώς ένας 61χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νιφορεΐκων – Καλαμακίου.

EKAB (Φωτογραφία αρχείου) | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
Νέο θλιβερό περιστατικό στην άσφαλτο συγκλονίζει τη Δυτική Αχαΐα, καθώς ένας 61χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 22 Απριλίου.

Το δυστύχημα έλαβε χώρα στην επαρχιακή οδό που συνδέει τα Νιφορέικα με το Καλαμάκι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δίκυκλο που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας και ένα αγροτικό όχημα κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν σφοδρά.

Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον 61χρονο οδηγό του δικύκλου, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών, για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη συλλογή στοιχείων. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η μοιραία σύγκρουση διενεργούν οι τοπικές Αστυνομικές Αρχές.

