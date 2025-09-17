Τραγωδία στη Λένορμαν: Νεκρός σε τροχαίο 41χρονος αναβάτης μηχανής

Ένας 41χρονος οδηγός μηχανής έχασε την ζωή του το πρωί της Τετάρτης σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην οδό Λένορμαν Αθήνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται την ΕΛΑΣ, λίγο πριν της 9:30 το πρωί ο 41χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.