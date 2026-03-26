Τραγωδία στη Λήμνο: Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι του Μούδρου – Νεκρός ο 67χρονος οδηγός

Σκηνές απόλυτης τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο λιμάνι του Μούδρου στη Λήμνο, όταν ένα αυτοκίνητο κατέληξε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στα νερά, παρασύροντας στον θάνατο τον 67χρονο οδηγό του.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο limnosreport.gr, στο σημείο σήμανε άμεσα συναγερμός. Στελέχη του Λιμενικού Σώματος έσπευσαν ταχύτατα στο σημείο του δυστυχήματος στήνοντας επιχείρηση διάσωσης. Δυστυχώς, όταν προσέγγισαν το βυθισμένο όχημα, ο 67χρονος οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Αυτό που περιπλέκει την υπόθεση και προκαλεί σοκ είναι οι περιγραφές των ανθρώπων που βρέθηκαν στο σημείο τη στιγμή της πτώσης. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στις Αρχές πως, παρά τις απεγνωσμένες φωνές και τις εκκλήσεις τους προς τον οδηγό να σταματήσει, εκείνος δεν έδειξε καμία απολύτως αντίδραση.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο 67χρονος δεν έκανε την παραμικρή κίνηση για να φρενάρει ή να αλλάξει πορεία την κρίσιμη στιγμή, με το όχημα να συνεχίζει την ευθεία πορεία του μέχρι να βρεθεί στο κενό.