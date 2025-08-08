Δύο νεκρά άτομα από πνιγμό εντοπίστηκαν στο Σαρακήνικο της Μήλου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Το λιμενικό κλήθηκε γύρω στις 11:30 για περιστατικό με 2 κολυμβητές. Όπως αναφέρει το miloslife, οι άτυχοι τουρίστες ήταν ζευγάρι από το Βιετνάμ ηλικίας περίπου 50 ετών και βρίσκονταν στη Μήλο με γκρουπ.

Από νωρίς γίνονταν προσπάθειες για την περισυλλογή των σορών, ωστόσο το έργο των Αρχών ήταν δύσκολο λόγω των καιρικών συνθηκών. Η σορός της γυναίκας περισυνελέγη από ιδιωτικό σκάφος και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μήλου, ενώ αυτή του άνδρα ανασύρθηκε από ιδιώτη δύτη και θα μεταφερθεί στο κέντρο υγείας Μήλου.

To Λιμεναρχείο Μήλου, το σκάφος του οποίου δεν ήταν δυνατόν να βγει βόρεια λόγω καιρού, είναι παρόν και συντονίζει την επιχείρηση. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως έως και 9 μποφόρ. Το πώς βρέθηκε το ζευγάρι στη θάλασσα παραμένει υπό διερεύνηση.

Εικόνα του miloslife από το σημείο της τραγωδίας

Το Σαρακήνικο στη Μήλο | miloslife.gr





