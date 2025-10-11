Τραγωδία στη Σαντορίνη: Νεκρό 5χρονο παιδί σε πισίνα ξενοδοχείου

Τραγωδία στη Σαντορίνη με ένα παιδί 5 χρονών να ανασύρεται νεκρό από πισίνα ξενοδοχείου. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Καμάρι με το παιδί να έχει καταγωγή από την Ινδία.

Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες του cyclades24, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο ενώ το παιδί βρισκόταν στο χώρο της πισίνας μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως ότι το παιδί είχε πέσει μέσα στο νερό.



Όταν το αντιλήφθηκαν, το ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο υπήρχε απινιδωτής και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

