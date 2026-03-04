Τραγωδία στη Σητεία: 73χρονος σκοτώθηκε καθώς όργωνε το χωράφι του - Παγιδεύτηκε σε φρέζα

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Σητείας ένα τραγικό περιστατικό, κατά το οποίο ένας 73χρονος έχασε την ζωή του καθώς εγκλωβίστηκε σε γεωργικό μηχάνημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα χθες, Τρίτη (04/03), όταν ο άτυχος ηλικιωμένος βρισκόταν στο χωράφι του σε χωριό της Σητείας, στην προσπάθειά του να το οργώσει χρησιμοποιώντας φρέζα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών πρόκειται για ένα μοιραίο λάθος ή έναν κακό χειρισμό, που οδήγησε στο να παγιδευτεί ο 73χρονος στα περιστρεφόμενα μέρη του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ακαριαία.

Η κινητοποίηση άρχισε αργά το απόγευμα, όταν οι συγγενείς του ανησύχησαν καθώς ο ηλικιωμένος δεν είχε επικοινωνήσει για πολλές ώρες μαζί του και ζήτησαν τη βοήθεια συγχωριανών τους.

Μετά από σύντομη έρευνα στην περιοχή, οι κάτοικοι εντόπισαν το άψυχο σώμα του ηλικιωμένου μέσα στο χωράφι του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και το ΕΚΑΒ, ενώ η σορός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 73χρονος ήταν Βρετανός ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζούσε και δραστηριοποιούνταν στη Σητεία.