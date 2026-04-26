Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 36χρονος οδηγός μηχανής από σοβαρό τροχαίο στην Εγνατία Οδό

Σοκ έχει προκαλέσει στην Θεσσαλονίκη τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Δερβένι, το απόγευμα της Κυριακής 26 Απριλίου, με θύμα έναν 36χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το τροχαίο έλαβε χώρα λίγο μετά τις 17:00 στο Δερβένι, στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μηχανή που οδηγούσε ο 36χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 58χρονος.

Ο 36χρονος οδηγός της μηχανής διακομίστηκε με βαριά τραύματα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο 58χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη, ενώ το τροχαίο προκάλεσε ουρές χιλιομέτρων στην περιοχή.