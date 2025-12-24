Μενού

Τραγωδία στην εθνική οδό: 7χρονο αγόρι νεκρό σε τροχαίο - Τραυματισμένοι οι γονείς του

Θανατηφόρο δυστύχημα στην εθνική Θεσσαλονίκης–Ιερισσού, με θύμα ένα 7χρονο αγόρι, οι γονείς του είναι τραυματίες.

τροχαίο λεωφορείο
Φωτο Αρχείου / Τροχαίο | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ /EUROKINISSI
Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο 55ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης–Ιερισσού, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ΙΧ φορτηγό που οδηγούσε 59χρονος.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένα 7χρονο αγόρι, ενώ τραυματίστηκαν η 45χρονη οδηγός και ο 43χρονος συνοδηγός, οι γονείς του παιδιού.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.

