Τραγωδία στην Χαλκίδα: Θανάσιμη πτώση νεαρού από την υψηλή γέφυρα

Ένας νεαρός άνδρας έπεσε και σκοτώθηκε από την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας. Η αστυνομία ερευνά για τις συνθήκες της τραγωδίας.

Γέφυρα - Χαλκίδα
Η γέφυρα της Χαλκίδας | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τραγωδία σημειώθηκε στη Χαλκίδα όταν ένας νεαρός άνδρας, έπεσε από την την υψηλή γέφυρα και σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr από την αστυνομία, πρόκειται για άνδρα μικρής ηλικίας ο οποίος κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας στο χερσαίο έδαφος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
 

