Τραγωδία στην Ημαθία: Νεκρός ένας 61χρονος από φωτιά μέσα στο σπίτι του

Η Πυροσβεστική εντόπισε 61χρονο χωρίς τις αισθήσεις του σε φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι του στην Νάουσα Ημαθίας.

Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα (1/2) το πρωί 61χρονος στη Νάουσα της Ημαθίας, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάςπου εκδηλώθηκε στο σπίτι του.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κατοικία.

Το έργο της κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο σημείο επιχειρούν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα.

