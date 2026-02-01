Τραγωδία στην Ημαθία: Νεκρός ένας 61χρονος από φωτιά μέσα στο σπίτι του

Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα (1/2) το πρωί 61χρονος στη Νάουσα της Ημαθίας, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς, που εκδηλώθηκε στο σπίτι του.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κατοικία.
Το έργο της κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο σημείο επιχειρούν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα.
- Κασσελάκης και Καμμένος «κρυφοκοιτάζουν» την Καρυστιανού - Πού «πατάνε» και γιατί θέλουν «πολιτικό γάμο»
- Ο «σφαγέας» της Άρτας: Από ένα κέρασμα στο καφενείο, σκότωσε έξι συγχωριανούς του
- «Γενέθλια ’86»: Η αυτοκτονία του Νίκου Σκυλοδήμου που έγινε τραγούδι
- Ρία Ελληνίδου: Η ξεχασμένη εμφάνιση στο «Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά» 12 χρόνια πριν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.