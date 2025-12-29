Τραγωδία στην Καλαμπάκα: Νεκρά δύο αδέρφια από αναθυμιάσεις

Τραγικό περιστατικό καταγράφηκε σήμερα στην Κρύα Βρύση Καλαμπάκας, όπου δύο αδέλφια εντοπίστηκαν νεκρά στο σπίτι τους.
Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 73 ετών και την 65χρονη αδελφή του. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, διερευνάται το ενδεχόμενο οι θάνατοί τους να προκλήθηκαν από αναθυμιάσεις σόμπας που χρησιμοποιούσαν για τη θέρμανση του χώρου.
Σύμφωνα με το trikalaola.gr, άμεσα στο σημείο μετέβησαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες και απέκλεισαν την οικία. Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να εξακριβωθούν μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης. Το γεγονός έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.
