Τραγωδία στην Κορινθία: Νεκροί δύο νέοι που προσέκρουσαν με το αυτοκίνητο σε σπίτι

Τραγωδία σημειώθηκε στον νομό Κορινθίας, καθώς δύο νεαρά άτομα έχασαν τη ζωή τους σήμερα, το μεσημέρι της Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σπίτι.
Το τραγικό τροχαίο συνέβη στην Κορινθία, στην Επαρχιακή οδό Κορίνθου – Εξαμιλλίων, κοντά σε καταυλισμό.
