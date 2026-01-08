Τραγωδία στην Κορινθία: Νεκροί δύο νέοι που προσέκρουσαν με το αυτοκίνητο σε σπίτι

Τραγωδία σημειώθηκε στον νομό Κορινθίας, καθώς δύο νεαρά άτομα έχασαν τη ζωή τους σήμερα, το μεσημέρι της Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σπίτι.

Το τραγικό τροχαίο συνέβη στην Κορινθία, στην Επαρχιακή οδό Κορίνθου – Εξαμιλλίων, κοντά σε καταυλισμό.