Τραγωδία στην Κορινθία: Νεκροί δύο νέοι που προσέκρουσαν με το αυτοκίνητο σε σπίτι

Σοκάρει τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον νομό Κορινθίας, οπού δύο νεαροί έχασαν τη ζωή τους, καθώς προσέκρουσαν σε σπίτι.

Ασθενοφόορ του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόορ του ΕΚΑΒ σε συμβάν | Intime
Τραγωδία σημειώθηκε στον νομό Κορινθίας, καθώς δύο νεαρά άτομα έχασαν τη ζωή τους σήμερα, το μεσημέρι της Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σπίτι.

Το τραγικό τροχαίο συνέβη στην Κορινθία, στην Επαρχιακή οδό Κορίνθου – Εξαμιλλίων, κοντά σε καταυλισμό.

