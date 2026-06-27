Τραγωδία στην Κρήτη: Κατέληξε η γυναίκα που τραυματίστηκε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου

Υπέκυψε στα τραύματά της η γυναίκα που τραυματίστηκε σήμερα το πρωί (27/6) από πυροβολισμό στο σκοπευτήριο του Μαλεβιζίου στην Κρήτη.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις αρχές η γυναίκα, η οποία καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και είχε φτάσει στην Κρήτη πριν από τρεις ημέρες για διακοπές, βρισκόταν στο σκοπευτήριο προκειμένου να πραγματοποιήσει βολή.

Λίγο πριν το περιστατικό φέρεται να ζήτησε από τον υπεύθυνο της πίστας να απομακρυνθεί, λέγοντας του: «Πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις». Αμέσως μετά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έστρεψε το όπλο προς τον εαυτό της και αυτοπυροβολήθηκε.

Αμέσως διακομίστηκε στο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, αλλά παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί για να την κρατήσον, στη ζωή, κατέληξε.

Τα τραύματα της γυναίκας

Όπως επισημαίνει το neakriti.gr, η γυναίκα έφερε εκτεταμένο τραύμα στον εγκέφαλο και σοβαρές κακώσεις από τον πυροβολισμό.

Πριν διαπιστωθεί ο θάνατός της και κατά τη διακομιδή της από το ΕΚΑΒ είχε επαφή με το περιβάλλον και ένα σοβαρό τραύμα στο λαιμό. Ωστόσο, η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία.

Κρήτη: Τι εξετάζουν οι αρχές

Η Αστυνομία έχει αναλάβει την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και εστιάζει τις έρευνές της στο αν ήταν επίσημη αθλήτρια της σκοποβολής και είχε νόμιμο δικαίωμα να πραγματοποιεί βολές ή εάν επρόκειτο για απλή πολίτη-επισκέπτρια, στην οποία δεν επιτρεπόταν να παραχωρηθεί οπλισμός.

Μαλεβίζι: Τι δήλωσε ο εκπαιδευτής της γυναίκας

Ο πρόεδρος του Σκοπευτικού Συλλόγου Μαλεβιζίου Κρήτης, ο οποίος εκτελούσε και χρέη εκπαιδευτή της άτυχης γυναίκας, περιγράφει λεπτό προς λεπτό το αιματηρό συμβάν στην τοπική ιστοσελίδα.

Διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα σενάρια περί ατυχήματος, ξεκαθαρίζει ότι η περίπου 40 ετών επισκέπτρια από τη Θεσσαλονίκη έδρασε εσκεμμένα.

Ο πρόεδρος εξήγησε ότι η παρουσία της γυναίκας στο σκοπευτήριο ήταν απολύτως νόμιμη: «Μετά τη διεξαγωγή του πρώτου κύκλου των αγωνισμάτων, η κοπέλα ήρθε ως επισκέπτρια. Η νέα νομοθεσία μάς επιτρέπει ακόμη και οι επισκέπτες να συμμετέχουν στις προπονήσεις μας. Κάναμε τη διαδικασία που έπρεπε να κάνουμε».

Στη συνέχεια, ανέβηκε μαζί της στην πίστα για να της μάθει τα βασικά: «Η κοπέλα ανέβηκε μαζί μου. Εγώ είμαι εκπαιδευτής σκοποβολής. Της έδειξα όλο τον απαραίτητο και σωστό τρόπο χρήσης των όπλων», είπε.

Όπως περιγράφει, η γυναίκα φαινόταν απολύτως φυσιολογική και δεν έδωσε κανένα ανησυχητικό σημάδι: «Επειδή ήμουν από πάνω της, δεν μπορούσα να διακρίνω ότι η κοπέλα είχε κάποιο πρόβλημα. Κάναμε μια μικρή συζήτηση και η κοπέλα φαινόταν απολύτως φυσιολογική».

Ωστόσο, η 40χρονη χρησιμοποίησε το πρόσχημα του άγχους για να τον αναγκάσει να οπισθοχωρήσει: «Μου ζήτησε να κάνω δύο βήματα πίσω γιατί την... αγχώνω. Ξαναπήγα μπροστά της. Συνέχεια τη βοηθούσα, την παρακολουθούσα. "Φύγε λίγο πίσω... Με αγχώνεις... φύγε λίγο πίσω...", μου είπε».

Η απόσταση αυτή στάθηκε μοιραία για να ολοκληρώσει το σχέδιό της: «Με το που έκανα πίσω έβαλε το όπλο κάτω από το λαιμό της και αυτοκτόνησε».

Απαντώντας στις πρώτες φήμες που κυκλοφόρησαν και έκαναν λόγο για τυχαία εκπυρσοκρότηση, ο εκπαιδευτής ήταν κατηγορηματικός: «Τα όπλα δεν εκπυρσοκροτούν από μόνα τους. Μπροστά μου το... έκανε».

Ο ίδιος, εμφανώς συγκλονισμένος, κατέληξε επισημαίνοντας το σοκ των παρευρισκόμενων: «Ο σύλλογός μας έχει πολυετή παρουσία. Έχει 2.000 μέλη. Δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο. Δεν έχω δει ποτέ κάποιο αντίστοιχο περιστατικό. Σε ένα τέτοιο περιστατικό δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη σοκαριστεί και να μη φοβηθεί».