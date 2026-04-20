Τραγωδία στην Πέλλα: Νεκρός ένας 51χρονος από τροχαίο δυστύχημα - Ανετράπη το όχημά του

Σοκ έχει προκαλέσει τροχαίο δυστύχημα που έλαβε χώρα το Σάββατο 19 Απριλίου, περίπου στις 16.45, στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Πολυκάρπης-Όρμας στην Πέλλα.

Όλα συνέβησαν όταν όχημα που οδηγούσε 51χρονος άνδρας και επέβαινε 57χρονη γυναίκα, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 51χρονος οδηγός και να τραυματιστεί η συνοδηγός.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλμωπίας.