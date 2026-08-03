Τραγωδία στην Ψάθα: «Δεν υπήρχε διαχωρισμός των ελικοπτέρων», λέει εμπειρογνώμονας – Έρευνα από την ΕΛ.ΑΣ.

Συνεχίζεται η έρευνα της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας, ενώ στα αίτια του δυστυχήματος αναφέρθηκε ο Παντελής Φραγκούλης, εμπειρογνώμονας στον τομέα των αεροπορικών ατυχημάτων.

Ο ίδιος, μιλώντας στην ΕΡΤ, δήλωσε ότι το βασικό λάθος - που αποτέλεσε και την αιτία της σύγκρουσης - ήταν η απόσταση που είχαν τα δύο εναέρια μέσα μεταξύ τους και ότι δεν υπήρχε διαχωρισμός.

«Δεν μπορεί να είναι τόσο κοντά το ένα μέσο με το άλλο, γιατί το κάθε αεροπλάνο/ελικόπτερο που πετάει μπροστά, δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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Αναφορικά με το ποιος ελέγχει τα ενάερια μέσα, ο κύριος Φραγκούλης, τονίζει ότι όλα περνάνε από τα χέρια του συντονιστή και όχι του πληρώματος. Όπως εξηγεί, ο συντονιστής είναι αυτός που λέει πιο ελικόπτερο έχει πάρει έγκριση για να ρίξει το νερό και ενημερώνει το πλήρωμα για το πότε θα ενεργήσει το κάθε εναέριο μέσο.

«Βλέπουμε ότι δύο ελικόπτερα επιχειρούν στο ίδιο σημείο πάρα πολύ κοντά. Είναι απαγορευτικό αυτό. Δεν επιτρέπεται. Θα είχαμε χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα. Θα έπεφτε και το δεύτερο ελικόπτερο. Αυτό οφείλεται απόλυτα στον συντονιστή.

Ο συντονιστής πρέπει να γνωρίζει τα αεροπορικά μέσα που πετούν, να ξέρει τις ταχύτητές του αεροπορικού μέσου και να τα βάζει σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους προκειμένου να είναι διαχειρίσιμη η πτήση αυτή», συμπλήρωσε, επισημαίνοντας ότι τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη που κάνουν ρίξεις νερού αφήνουν πίσω τους καθοδικά ρεύματα, γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψιν για την απόσταση ασφαλείας.

Ψάθα: Προανάκριση από την ΕΛ.ΑΣ. για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων

Την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών της σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου BELL, στην Ψάθα Αττικής, ανέλαβε η Ελληνική Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι, από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα ενώ ακόμη δύο νοσηλεύονται.

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Όπως επισημαίνει το dikastiko.gr, μετά από εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων και τη διακρίβωση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η σχηματισθείσα δικογραφία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Νοσηλεύονται χιεριστής και μεταφραστής μετά την τραγωδία στην Ψάθα

Στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας νοσηλεύονται οι επιβαίνοντες του δεύτερου ελικοπτέρου, μετά τη σύγκρουση που έλαβε χώρα το μεσημέρι της Κυριακής (02/08).

Ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής του, κατάφεραν να βγουν σώοι από το ελικόπτερο, αλλά παραμένουν σε κατάσταση σοκ.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Mega, οι γιατροί κρίνουν πως είναι σε καλή σωματική κατάσταση και φέρουν ελαφριά τραύματα ορθοπεδικής φύσεως.

Αυτά προκλήθηκαν τόσο από τις αναταράξεις, μετά τη σύγκρουση, όσο και από την απότομη προσγείωση ύστερα από το τραγικό συμβάν.